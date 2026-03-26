A Palermo è stato arrestato un uomo legato alla famiglia mafiosa Roccella, coinvolto in attività di estorsione e traffico di droga nel quartiere Brancaccio. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto, che si aggiunge alle azioni contro il crimine organizzato nella zona. L'uomo è stato condotto in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È stato eseguito un arresto per associazione mafiosa, tentata estorsione e traffico di stupefacenti nel mandamento Brancaccio di Palermo. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato alla custodia cautelare in carcere di un uomo già condannato, ritenuto parte della famiglia mafiosa “Roccella”. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata, su mandato della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia a Palermo, scacco alla famiglia Roccella: arrestato esponente del mandamento Brancaccio

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