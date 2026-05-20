La lotta alla mafia di Meloni & C segnata dalle contraddizioni
Fin dal suo insediamento, il governo ha dichiarato che la lotta alla criminalità organizzata sarebbe stata una delle sue priorità principali. Tuttavia, negli ultimi mesi sono emerse divergenze tra le dichiarazioni ufficiali e alcune decisioni prese, suscitando critiche e dubbi tra osservatori e forze dell’ordine. Le azioni concrete e le misure adottate continuano a essere al centro di discussioni, mentre le contraddizioni tra le parole e i fatti vengono spesso evidenziate dagli analisti.
Fin dal primo giorno di attività, il governo guidato da Giorgia Meloni ha posto la lotta alla criminalità organizzata come un elemento centrale della propria identità politica. La stessa Presidente del Consiglio ha più volte richiamato le radici della sua formazione politica, nata sulle macerie delle stragi del 1992, affermando: «Combatto la mafia fin da ragazzina e continuerò a farlo fino al mio ultimo respiro». Dalle parole ai fatti. Al di là dei proclami e della retorica, però, è necessario valutare gli atti concreti dell’esecutivo. L’analisi delle misure legislative approvate evidenzia un quadro contraddittorio: un’apparente rigidità repressiva accompagnata da riforme che, sotto molti profili, sembrano indebolire gli strumenti preventivi dello Stato contro l’«area grigia» che agevola le mafie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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