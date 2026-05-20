La lotta alla mafia di Meloni & C segnata dalle contraddizioni

Fin dal suo insediamento, il governo ha dichiarato che la lotta alla criminalità organizzata sarebbe stata una delle sue priorità principali. Tuttavia, negli ultimi mesi sono emerse divergenze tra le dichiarazioni ufficiali e alcune decisioni prese, suscitando critiche e dubbi tra osservatori e forze dell’ordine. Le azioni concrete e le misure adottate continuano a essere al centro di discussioni, mentre le contraddizioni tra le parole e i fatti vengono spesso evidenziate dagli analisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui