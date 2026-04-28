Confcommercio Sacile ha annunciato un cambio di gestione con la nomina di un nuovo responsabile, che guida il mandato coinvolgendo i comuni di Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo. L’associazione ha inoltre introdotto nuovi incentivi destinati alle imprese locali per favorire lo sviluppo economico nell’area. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle attività commerciali del territorio.

? Cosa sapere Ennio Maso guida il nuovo mandamento Confcommercio tra Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo.. Il bando per il Distretto Alto Livenza finanzia digitalizzazione e sostenibilità entro il 31 luglio.. Ennio Maso assume la presidenza del mandamento di Confcommercio a Sacile, guidando un gruppo che integra i comuni di Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo attraverso una nuova struttura organizzativa territoriale. L’assegnazione del ruolo al titolare dell’omonima gioielleria situata in piazza del Popolo avviene nel contesto di un primo rinnovamento strutturale che sta interessando le sezioni dedicate a servizi, turismo e commercio nel Friuli occidentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confcommercio Sacile: nuovo corso e incentivi per le imprese

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