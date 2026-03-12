Banca MPS e Confagricoltura | nuovo accordo per sostenere credito innovazione e sostenibilità nelle imprese agricole

Banca MPS e Confagricoltura hanno firmato un accordo per facilitare l’accesso al credito alle imprese agricole. La partnership mira a sostenere investimenti in innovazione, digitalizzazione ed energie rinnovabili, offrendo nuove opportunità alle aziende del settore. La collaborazione si concentra su progetti di sviluppo e sostenibilità nel mondo agricolo italiano.

Siglata la partnership tra Banca MPS e Confagricoltura per facilitare l’accesso al credito e supportare investimenti in innovazione, digitalizzazione ed energie rinnovabili ROMA - Banca Monte dei Paschi di Siena e Confagricoltura hanno siglato un nuovo accordo volto a rafforzare l’accesso al credito per le imprese agricole e agroalimentari e a sostenere investimenti orientati a innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. La partnership nasce con l’obiettivo di mettere a sistema le competenze delle due realtà, semplificando i processi e migliorando la capacità di investimento delle aziende del settore primario. Grazie ai Centri MPS Agridop... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

