Oggi si celebra il 1° maggio, la Festa dei Lavoratori, con un messaggio che sottolinea come la dignità del lavoro rappresenti un principio non negoziabile. La Marca ha commentato questa ricorrenza affermando l'importanza di rispettare i diritti dei lavoratori e di riconoscere il valore del loro impegno. La celebrazione si svolge in un contesto in cui si ricordano anche le battaglie storiche per i diritti occupazionali.

Oggi celebriamo il 1° maggio, Festa dei Lavoratori. Lo slogan di quest' anno è 'Lavoro dignitoso'. Non possiamo limitarci alla consueta retorica della ricorrenza. Il 1° maggio deve essere un richiamo severo alle nostre responsabilità: il lavoro non è un privilegio, non è un favore, non è una concessione. Il lavoro è dignità, è libertà, è cittadinanza piena. E quando il lavoro viene svilito, sottopagato, reso precario o irregolare, non viene colpito solo il lavoratore: viene colpita la qualità della nostra democrazia. Questo principio trova fondamento nell’articolo 36 della Costituzione, che riconosce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “1° Maggio, la dignità del lavoro è un principio non negoziabile”

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