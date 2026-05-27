Rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali tutto fermo | Colpa dell' immobilismo in assessorato

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le organizzazioni sindacali denunciano che da oltre sei mesi l’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica è fermo, con operatività ridotta. Il blocco ha impedito il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali. Secondo i sindacati, il problema deriva dall’immobilismo dell’assessorato, che continua a rimanere in una fase di stallo. La situazione ha coinvolto più sigle sindacali, tra cui Cgil Fp, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp.

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Le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp denunciano il grave immobilismo che, per oltre sei mesi, ha paralizzato l’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, gestito ad interim con operatività ridotta. Una situazione che ha determinato ritardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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