Un uomo con foglio di via è stato arrestato in carcere dopo aver morso e colpito due agenti durante una colluttazione. Gli agenti sono rimasti feriti, con lesioni da morsi e contusioni. L’uomo, che aveva soggiornato in un albergo nonostante il divieto, è stato fermato dopo aver aggredito le forze dell’ordine. La polizia ha riferito che l’individuo ha opposto resistenza durante l’arresto.

? Domande chiave Come ha fatto un uomo con foglio di via a soggiornare in albergo?. Quali danni fisici hanno subito gli agenti durante la colluttazione?. Perché le misure di prevenzione non hanno impedito il rientro in città?. Chi deve ora gestire il controllo dei soggetti segnalati in provincia?.? In Breve Condanna a un anno e quattro mesi per l'aggressione di aprile 2023.. Un agente ha riportato la rottura di un dente durante la colluttazione.. Marocchino di 35 anni denunciato per violazione foglio di via di maggio 2024.. Criticità nel monitoraggio dei soggetti con misure preventive presso gli alberghi di Conegliano.. Un uomo di 27 anni, originario del Gambia, è stato trasferito nel carcere di Treviso dopo la condanna per l’aggressione ai poliziotti avvenuta ad aprile 2023 a Conegliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano, in carcere l’uomo che morse e colpì i poliziotti

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