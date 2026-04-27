Due agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sulla periferia di Lecce per soccorrere un uomo di 60 anni che stava tentando di togliersi la vita. Durante l’intervento, i poliziotti sono rimasti feriti, ma sono riusciti a impedire il peggio. La vicenda ha suscitato reazioni di sollievo e gratitudine nella comunità, dopo che i due agenti sono riusciti a mettere in salvo l’uomo.

Due agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti ma sono riusciti a salvare la vita a un uomo di 60 anni che stava tentando il suicidio alla periferia di Lecce. L’intervento è scattato dopo che l’uomo aveva contattato la sala operativa dichiarando di volerla fare finita, interrompendo poi bruscamente la telefonata. Le pattuglie della squadra volante della questura di Lecce si sono immediatamente dirette verso il casolare dove si trovava. Una volta sul posto, gli agenti hanno visto il 60enne dirigersi verso il retro dell’abitazione armato di un coltello da cucina. Nonostante i ripetuti tentativi di instaurare un dialogo, l’uomo si è portato la lama alla gola procurandosi una ferita.🔗 Leggi su Laverita.info

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Poliziotti salvano un uomo che tenta il suicidio, gioia incommensurabile

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