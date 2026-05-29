Con il Cuore – Nel nome di Francesco va in onda stasera venerdì 29 maggio 2026 su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: la maratona di solidarietà è organizzata come sempre dai frati del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, in coordinamento con Padre Enzo Fortunato. L’evento è trasmesso in diretta e per Conti è la diciannovesima volta consecutiva alla guida della serata-evento. Con il Cuore – Nel nome di Francesco, le anticipazioni e la scaletta. Quella che va in onda il 29 maggio è la ventiquattresima edizione di Con il Cuore – Nel nome di Francesco, trasmessa in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco: il programma è legato alle celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, il Patrono d’Italia, e vede quest’anno ancora Carlo Conti alla conduzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026, ospiti e scaletta della serata su Rai 1

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CON IL CUORE, NEL NOME DI FRANCESCO 2026 GLI OSPITI

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