Asl Napoli concorso da 56 posti per dirigenti medici | requisiti e scadenze

L’azienda sanitaria locale di Napoli ha pubblicato due bandi di concorso che prevedono l’assunzione di 56 dirigenti medici a tempo indeterminato. I bandi stabiliscono i requisiti necessari e le scadenze per la presentazione delle domande. La procedura riguarda figure professionali che opereranno nel settore sanitario pubblico della regione.

Nuova occasione di lavoro nella sanità pubblica: l’Asl Napoli 3 Sud ha pubblicato due bandi di concorso per assumere 56 dirigenti medici a tempo indeterminato. Le selezioni riguardano diverse specializzazioni e rappresentano un’opportunità concreta sia per medici già specializzati sia per chi è ancora in formazione. Vediamo nel dettaglio quali sono i posti disponibili, quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda per partecipare alla selezione pubblica. Come sono suddivisi i posti disponibili. I tre bandi prevedono complessivamente 56 assunzioni per dirigenti medici così suddivise: 10 posti a chi è specializzato nelle discipline di Psichiatria e Farmacologia e Tossicologia clinica, destinati al Dipartimento delle dipendenze;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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