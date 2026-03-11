Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per infanzia e primaria PNRR3, secondo quanto stabilito dal DDG n. 23982025. La convocazione viene inviata a tutti i candidati che hanno ottenuto il voto minimo e che sono stati ammessi alla fase successiva. Le comunicazioni riguardano esclusivamente i partecipanti ammessi che devono sostenere la prova orale.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

