Elenchi regionali per il ruolo | all’interno dello stesso concorso precede chi ha il punteggio di prova scritta e prova orale più alto

Durante un question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo. Il decreto, approvato dal CSPI, riguarda le modalità di accesso, i requisiti e le tempistiche per l'inserimento nelle liste regionali. È stato precisato che all’interno dello stesso concorso, chi ha il punteggio più alto in prova scritta e orale viene inserito prima.