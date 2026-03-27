Elenchi regionali per il ruolo | all’interno dello stesso concorso precede chi ha il punteggio di prova scritta e prova orale più alto
Durante un question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo. Il decreto, approvato dal CSPI, riguarda le modalità di accesso, i requisiti e le tempistiche per l'inserimento nelle liste regionali. È stato precisato che all’interno dello stesso concorso, chi ha il punteggio più alto in prova scritta e orale viene inserito prima.
Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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