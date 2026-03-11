Dopo un anno dalla scomparsa di Sergio Ricciardone, il C2C Festival ha reso disponibile gratuitamente il set di Nicolas Jaar a Torino. La performance si svolge in un’atmosfera intensa, mentre la voce di Lalla Pisano commenta con un tono cupo e diretto, descrivendo figure che si fermano e appaiono oscure come corvi. Il pubblico può ascoltare il concerto in modo libero e senza costi.

«Vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio» recita la voce roca di Lalla Pisano. «Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell’airone o della pecora o di qualche altra bestia» aggiunge una più malinconica Maria Mereu, il cui timbro più giovane si alterna armoniosamente a quello materno di Pisano. «Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrlegli dietro per tanti metri». Nicolas Jaar sceglie così, con le voci recitate che aprono Le Nuvole di Fabrizio De André, di avviare il suo set di un’ora e mezza abbondante alle Officine Grandi Riparazioni, il 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Un anno senza Sergio Ricciardone, C2C Festival pubblica gratuitamente il set di Nicolas Jaar a Torino

Articoli correlati

Leggi anche: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno: "Vi giudicano senza conoscervi, non rassegnatevi"

Primissimi nomi del C2C: artisti internazionali portano suoni ibridi a Torino in un evento globale.Torino si prepara a diventare per tre giorni il cuore pulsante di un’ecologia sonora globale.

Approfondimenti e contenuti su Sergio Ricciardone

Discussioni sull' argomento C2C punta sui giovani e la musica del futuro nel solco di Ricciardone; Liam Gallagher: Grazie a chi non ha votato gli Oasis per la Rock and Roll Hall of Fame.

Nicolas Jaar e C2C Festival hanno dedicato un mix a Sergio RicciardoneÈ già passato un anno, un lunghissimo anno, dalla prematura e improvvisa scomparsa di Sergio Ricciardone, fondatore di C2C Festival. Un anno in cui il mondo di C2C Festival, e non solo, ha ricordato ... rollingstone.it

Guido Savini, direttore artistico di C2C Festival, racconta l'ultima edizione da record a Torino: Sergio Ricciardone vive con noiOltre 42 mila presenze, con un 40 per cento dall'estero: oramai il Festival è da anni nelle liste dei consigli delle riviste di settore. Garantire la continuità è il tributo massimo che potevamo e ... ilfoglio.it