In cammino per la Pace | la marcia nel segno di San Francesco

Si è svolta una marcia ispirata a San Francesco, con l’obiettivo di promuovere la pace e condannare ogni forma di guerra. La manifestazione ha visto partecipanti che hanno percorso un tragitto simbolico, esprimendo solidarietà al Papa dopo gli attacchi recenti. L’evento ha coinvolto diverse persone, tutte unite dall’intento di diffondere messaggi di speranza e di impegno per la pace nel mondo.

Sulle orme e nel nome di san Francesco, contro tutte le guerre e per esperire piena solidarietà a papa Leone XIV dopo gli attacchi subiti. La marcia della Pace dei ragazzi, che li ha portati oggi, 18 aprile, da Santa Maria degli Angeli ad Assisi ha rappresentato il momento culminante del Meeting.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Palazzo Moroni la marcia “Cammino silenzioso per la pace” Leggi anche: Gli 80 anni del Dramma. Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La città celebra San Francesco. Piccole chiese tornano a vivere lungo il cammino per Montecasale; Giornata Diocesana della Famiglia: un cammino condiviso alla scuola di San Francesco; Nelle terre di San Francesco, oggi la tappa ad Assisi con il vescovo; A settembre il pellegrinaggio ad Assisi sulle orme di San Francesco. La città celebra San Francesco. Piccole chiese tornano a vivere lungo il cammino per MontecasaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Il Cammino di Francesco in bici: guida completa per chi vuole provare questa estateImmagina di pedalare lungo sentieri antichi, dove ogni curva svela panorami mozzafiato e il tempo sembra rallentare. Senti il vento fra i capelli mentre attraversi borghi medievali, dove la storia e l ... tuttogreen.it Questa tournée dedicata a San Francesco è una delle esperienze più intense e sorprendenti che mi siano capitate. Teatri pieni, pubblico attento, partecipe, commosso. Il merito non è mio. È di Angelo Branduardi, della sua musica, e soprattutto della forza di - facebook.com facebook Le mostre del weekend, da Piero di Cosimo all'eredità di San Francesco. A Roma e Treviso focus su Schifano e Ceroli, a Torino i costumi svelano le regine #ANSA x.com