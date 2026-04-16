Fratello Sole e Sorella Ombra | teatro musica e spiritualità nel segno di San Francesco d’Assisi

Il 30 aprile alle 20:30, presso il Teatro Comunale di San Donaci, si terrà lo spettacolo intitolato “Fratello Sole e Sorella Ombra”. La produzione combina teatro d’ombre e musica dal vivo, proponendo un’esperienza che unisce arte e spiritualità. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e invita il pubblico a riflettere attraverso una rappresentazione poetica e suggestiva.

Arriva a San Donaci uno spettacolo capace di unire arte, spiritualità e riflessione contemporanea. Il 30 aprile, alle ore 20:30, il Teatro Comunale ospiterà “Fratello Sole e Sorella Ombra”, una produzione intensa e suggestiva che fonde teatro d’ombre e musica dal vivo in un percorso poetico.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate "Infinitamente Francesco", alla Basilica di Sant’Antonino teatro e musica nel segno della spiritualitàTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica... Leggi anche: Assisi: energia condivisa nel segno di San Francesco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Linda Loreti debutta con la sua prima cover Fratello Sole e Sorella Luna dedicata a San Francesco d'Assisi; Linda Loreti debutta sulle piattaforme musicali con la sua prima cover, Dolce sentire – Fratello sole e sorella luna; Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell'Umbria del Trecento.; Chiusi della Verna avvia il percorso per realizzare la Mappa di Comunità. 'Fratello Sole e Sorella Ombra' a San Donaci: uno spettacolo tra luci e ombre ispirato alla vita di San FrancescoDopo il successo nei teatri pugliesi nel 2025, lo spettacolo torna in un anno significativo, il 2026, in cui si celebra l’VIII centenario della morte del Giullare di Dio. Lo spettacolo, promosso dai ... giornaledipuglia.com L’omaggio di Linda Loreti a San Francesco: arriva Fratello Sole Sorella Luna (video)Nel contesto solenne dell’Ottocentenario francescano, dono con gioia alla mia terra il mio primo lavoro da ‘artista’, una nuova veste del più bel canto che celebra la bellezza del creato: ‘Fratello S ... assisinews.it Valentina Cortese (Pica) e Graham Faulkner (Francesco) in “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli, 1972. Valentina Cortese instaurò con Zeffirelli una lunga amicizia durata tutta la vita e un vero sodalizio artistico. L’inizio fu con il film “Fratello sole, sor facebook Che meraviglia! Grazie @LauraPausini Fratello Sole Sorella Luna - #LauraPausini x.com