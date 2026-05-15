La finale dell’Eurovision 2026 si terrà sabato 16 maggio nella Wiener Stadthalle di Vienna. La serata vedrà esibirsi i concorrenti in un ordine stabilito in anticipo, con i cantanti che si alterneranno sul palco per circa tre minuti ciascuno. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, che salirà sul palco in una fase specifica della gara. La scaletta completa, con gli orari di uscita e l’elenco degli artisti, è stata resa nota prima dell’evento.

Quando inizia e dove vederla La finale inizia alle 21:00 ora italiana. In Italia la diretta è trasmessa su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e di Elettra Lamborghini, al suo debutto assoluto nel ruolo per questa serata conclusiva. Per chi preferisce lo streaming, l'appuntamento è su RaiPlay, mentre Rai Radio 2 e RaiPlay Sound offrono la radiocronaca. Sul palco austriaco la conduzione è affidata, come nelle semifinali, a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Come si apre la serata Prima che inizi la gara vera e propria, la serata si apre con un omaggio alla storia del Contest. La sequenza iniziale racconta, attraverso una metafora visiva, il viaggio dall'edizione 2025 - ospitata in Svizzera - fino a Vienna: una barchetta di carta percorre simbolicamente il Reno e il Danubio fino alla capitale austriaca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision 2026, la scaletta della finale: ordine di uscita, quando canta Sal Da Vinci e tutto quello che c'è da sapere sulla serata

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