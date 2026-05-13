Nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026, quindici paesi si sono esibiti sul palco, con solo dieci che hanno ottenuto il passaggio alla finale. La serata ha visto alternarsi diverse esibizioni, rispettando un ordine di uscita stabilito in anticipo. La serata ha coinvolto pubblico e giuria, con le votazioni che determineranno le nazioni qualificate. Tutto si è svolto seguendo il programma stabilito, senza variazioni significative.

Quando inizia la seconda semifinale di Eurovision 2026 La seconda semifinale di Eurovision 2026 è in programma giovedì 14 maggio alle 21:00 CEST. La diretta è trasmessa in Italia su Rai 2, con la telecronaca affidata a Elettra Lamborghini e a Gabriele Corsi. Per chi preferisce lo streaming, l'appuntamento è su RaiPlay e RaiPlay Sound. La scaletta della seconda semifinale: l'ordine di esibizione Quindici Paesi in gara, dieci posti disponibili per la finale. L'ordine ufficiale di uscita è il seguente: Chi si esibisce fuori gara? Come da regolamento in vigore dal 2024, anche i Paesi già qualificati di diritto alla finale possono esibirsi nelle semifinali, ma senza mettere a rischio il proprio posto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serata

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Eurovision 2026: Semi-Final 2 Running Order REACTION

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