Con il Cuore Nel nome di Francesco 2026 stasera su Rai1 | ospiti e cantanti della maratona di solidarietà condotta da Carlo Conti

Da superguidatv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai1 va in onda la 24ª edizione di “Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026”, un evento benefico trasmesso in diretta da Assisi. La maratona di solidarietà, condotta da Carlo Conti, coinvolge numerosi cantanti e ospiti che si alterneranno sul palco. L’appuntamento si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative sociali e di solidarietà.

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Tutto pronto per la 24ª edizione “ Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026 “, l’evento benefico condotto da Carlo Conti in diretta da Assisi con la partecipazione di tanti cantanti ed ospiti. Con il Cuore Nel nome di Francesco 2026, cantanti e ospiti di stasera 29 maggio. Stasera, venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 21.35 in prima serata su Rai1 appuntamento con la 24ª edizione “ Con il Cuore – Nel nome di Francesco ”, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi – con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato – a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Alla conduzione c’è Carlo Conti confermato per il diciannovesimo anno consecutivo al timone dell’evento benefico trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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CON IL CUORE, NEL NOME DI FRANCESCO GLI OSPITI DI STASERA 29 MAGGIO 2026

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