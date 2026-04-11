Canzonissima 2026 stasera su Rai 1 | scaletta canzoni e ospiti della quarta puntata

Stasera su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Canzonissima 2026, che rappresenta la penultima prima della finale prevista per il 25 aprile. In questa puntata vengono eseguite canzoni di Sanremo che non hanno vinto, ma sono diventate successi nel tempo, con reinterpretazioni e la partecipazione di diversi ospiti. La scaletta include anche momenti dedicati ai brani più rappresentativi di questa edizione.

Nella quarta puntata di Canzonissima su Rai 1, spazio alle canzoni di Sanremo che non hanno vinto ma sono diventate successi nel tempo, tra reinterpretazioni e ospiti Tutto pronto per la quarta puntata di Canzonissima 2026, la penultima prima della finale del 25 aprile. Stasera su Rai 1 Milly Carlucci darà ancora una volta il benvenuto al pubblico da casa alle 21:30, subito dopo la puntata di Affari Tuoi. La rivincita delle canzoni "perdenti": il tema della quarta puntata Non sempre serve arrivare primi in una gara per vincere. La nuova puntata di Canzonissima gioca proprio su questo ribaltamento, portando sul palco brani che non hanno conquistato il podio al Festival di Sanremo ma che, negli anni, sono riusciti a imporsi nell'immaginario del pubblico.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: scaletta, canzoni e ospiti della quarta puntata Canzonissima 2026, scaletta seconda puntata stasera su Rai 1: le canzoni e gli ospitiCanzonissima 2026 si prepara alla seconda puntata, che avrà l'arduo compito di confermare gli ascolti della scorsa settimana contro Amici: ecco le... Leggi anche: Canzonissima 2026, stasera in tv la terza puntata: cantanti e canzoni in scaletta SANREMO 2026: serata Finale, tutte le canzoni