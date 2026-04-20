Oggi, 20 aprile, entra in vigore l’obbligo di collegare i registratori di cassa telematici ai dispositivi di pagamento elettronico già in uso dal 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio dello stesso anno. Le Entrate hanno fornito le istruzioni ufficiali per l’adeguamento, che riguarda le attività commerciali e professionisti soggetti alla normativa. La misura mira a migliorare la trasparenza fiscale e la tracciabilità delle transazioni.

Tempo scaduto: oggi, 20 aprile, scatta l’obbligo di attivare il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell ’Agenzia delle entrate. La misura rafforza i controlli automatici sulle transazioni e punta a far emergere incongruenze tra pagamenti elettronici e scontrini emessi, in chiave anti evasione. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, è stato attuato con un provvedimento dell’Agenzia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’obbligo di collegamento tra pos e registratori di cassa. Le istruzioni delle Entrate

Obbligo collegamento POS e Registratore di Cassa dal 2026

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