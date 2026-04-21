A partire dal 2026, i commercianti italiani saranno tenuti a collegare obbligatoriamente i POS ai registratori di cassa telematici. La misura prevede sanzioni che possono arrivare fino a 4000 euro in caso di inadempienze. Sono stati avviati i controlli per verificare il rispetto di questa norma, che mira a migliorare la trasparenza delle transazioni commerciali.

L'anno 2026 segna una svolta decisiva per i commercianti italiani con l'entrata in vigore dell'obbligo di collegamento tra POS e registratori di cassa telematici (RT). Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, questa norma mira a integrare digitalmente i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi fiscali, contrastando l'evasione e semplificando i controlli. POS già attivi al 1° gennaio 2026: Il termine ultimo per l'abbinamento è fissato al 20 aprile 2026 (ovvero 45 giorni dall'attivazione del servizio online avvenuta il 5 marzo). POS attivati dopo il 1° gennaio 2026: L'associazione deve essere effettuata entro il secondo mese successivo a quello di attivazione del terminale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Obbligo di collegamento tra pos e registratori di cassa, multe fino a 4000 euro, partono i controlli

Obbligo collegamento POS e Registratore di Cassa dal 2026

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