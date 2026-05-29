Il testo non presenta dettagli chiari o fatti verificabili riguardanti eventi o situazioni concrete. Si tratta di un commento che mescola riferimenti simbolici e immagini ambigue, senza fornire informazioni precise o dati oggettivi. Non ci sono riferimenti a partite, risultati o circostanze specifiche che permettano di ricostruire una narrazione basata su fatti certi.

Allegri, è l’inferno L’inferno dicono è quel posto dove gli italiani vivono la normalità. Ci sono le donne nude e col Diavolo ci si mette d’accordo. Con Allegri donne quante ne vuole ed è facile trovare una intesa. Siamo uguali. Allegri non è il monolite calato dalla qualunque che giunge a dettare percorsi, spezzare acque, salvare gli anni buttati chiamandoli traversate nel deserto. No, Allegri se la ride di tutto questo. Non ha soluzioni finali, non è l’inizio di alcunché che non passi con un bagno veloce. C’era una volta il Domineddio, Antonio Conte non supponeva sconfitte ma peccati, non uomini ma fedeli. Una religione di vittorie tutte tutto, tutte impegno e coerenza, tutti per uno e uno vince per tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Allegri Napoli scopre la normalità di vincere di nascosto

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