Fermato con un coltello nascosto durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli | arrestato 35enne

Durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli, un uomo di 35 anni è stato fermato con un coltello nascosto. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza, con la presenza di migliaia di fedeli e un notevole dispiegamento di forze di sicurezza. La giornata è trascorsa tra momenti di grande afflusso e alcune situazioni di tensione che hanno richiesto interventi specifici.

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