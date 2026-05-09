Fermato con un coltello nascosto durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli | arrestato 35enne
Durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli, un uomo di 35 anni è stato fermato con un coltello nascosto. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza, con la presenza di migliaia di fedeli e un notevole dispiegamento di forze di sicurezza. La giornata è trascorsa tra momenti di grande afflusso e alcune situazioni di tensione che hanno richiesto interventi specifici.
Napoli blindata per la visita di Papa Leone XIV, tra migliaia di fedeli, imponenti misure di sicurezza e anche alcuni momenti di tensione. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato con un coltello nascosto addosso lungo il percorso del Pontefice. L’episodio è avvenuto in corso Umberto I, una delle strade attraversate dalla papamobile diretta verso il Duomo. Gli agenti del Commissariato di Afragola insieme al personale della Digos, impegnati nei servizi di ordine pubblico predisposti per la visita del Santo Padre, hanno notato il 35enne aggirarsi con atteggiamento sospetto tra la folla.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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