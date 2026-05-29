con allegri in panchina per il napoli possibile il ritorno al 4 3 3

Con Allegri in panchina, il Napoli potrebbe tornare al modulo 4-3-3 nella prossima stagione. La formazione ipotizzata prevede tre centrocampisti e tre attaccanti, con possibili variazioni in base alle strategie dell’allenatore. La rosa attuale offre diverse opzioni per la linea offensiva e mediana. La decisione definitiva sulla formazione sarà comunicata in vista delle prime partite ufficiali.

Con l’arrivo sulla panchina azzurra dell’allenatore ex Milan Massimiliano Allegri, cominciano le ipotesi sul possibile modulo che il tecnico potrà schierare il prossimo campionato. Secondo SkySport, il tecnico in azzurro potrebbe tornare al 4-3-3 e mettere in soffitta il 3-5-2. Meret favorito per la porta; in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola in ballottaggio con Gutierrez; a centrocampo De Bruyne, Lobotka e McTominay; in attacco Politano in ballottaggio con Neres, Hojlund e Alisson Santos. Getafe, parla il presidente: “Olivera al Napoli? Non è detto, molti club su di lui” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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