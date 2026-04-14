Un ritorno di Sarri al Napoli sarebbe possibile con un programma serio e condiviso

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli, a patto che venga messo in atto un progetto condiviso e strutturato. Francesco Baiano, ex calciatore che ha giocato per diverse squadre italiane e ha una buona conoscenza di Sarri, ha commentato questa possibilità, evidenziando che tutto dipende dall’adozione di un programma serio e concordato tra le parti.