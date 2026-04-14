Un ritorno di Sarri al Napoli sarebbe possibile con un programma serio e condiviso
Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli, a patto che venga messo in atto un progetto condiviso e strutturato. Francesco Baiano, ex calciatore che ha giocato per diverse squadre italiane e ha una buona conoscenza di Sarri, ha commentato questa possibilità, evidenziando che tutto dipende dall’adozione di un programma serio e concordato tra le parti.
Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli, Foggia, Fiorentina e della Nazionale, conosce molto bene Maurizio Sarri. Tra l'ex azzurro e il tecnico toscano c'è un forte legame che risale ai tempi della Sangiovannese.Proprio del suo ex allenatore, Baiano ha parlato nel corso di un'intervista.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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