Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23 04 RUCCI SANGUINETTI RIGONI IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANO
Il 23 aprile si terrà un concerto presso la Città del Vaticano con le esibizioni di artisti noti. L'evento è organizzato dal CIDIM e vede protagonisti sul palco Rucci, Sanguinetti e Rigoni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall'AIAM, che si occupa della responsabilità editoriale e dei contenuti relativi all'evento. Nessuna altra informazione sui dettagli del concerto è stata fornita nel comunicato.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA...
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; GRANDE SUCCESSO PER IL TOUR DELLA NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSOCOMUNICATO STAMPA; La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA...
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Comunicato stampa indice prezzi al consumo della città di Napoli; COMUNICATO STAMPA DEL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO - n. 17; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 169; Comunicato Stampa Ufficiale – Ternana Calcio.
In un comunicato stampa l'amministrazione annuncia interventi per migliorare la viabilità - facebook.com facebook
Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com