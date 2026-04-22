Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23 04 RUCCI SANGUINETTI RIGONI IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANO

Il 23 aprile si terrà un concerto presso la Città del Vaticano con le esibizioni di artisti noti. L'evento è organizzato dal CIDIM e vede protagonisti sul palco Rucci, Sanguinetti e Rigoni. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall'AIAM, che si occupa della responsabilità editoriale e dei contenuti relativi all'evento. Nessuna altra informazione sui dettagli del concerto è stata fornita nel comunicato.