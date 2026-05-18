L'Inter ha aggiornato il suo budget per il mercato estivo, portandolo a circa 90 milioni di euro. Tra le operazioni pianificate ci sono i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori e le partenze di altri, tra cui Seba Esposito, Pavard e Frattesi. Oaktree ha riservato una somma di circa 40 milioni di euro come base di investimento, ma questa cifra potrebbe aumentare in seguito alle cessioni di alcuni calciatori. Le decisioni saranno prese nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle uscite e all’eventuale reinvestimento.

Sette gol, 5 assist, un ruolo da protagonista a Cagliari e un diritto di riscatto che si è trasformato in obbligo con la conquista della salvezza: Sebastiano Esposito, ceduto dall'Inter ai rossoblù l'estate scorsa, porterà nelle casse del club nerazzurro almeno 4 milioni di euro (più una serie di bonus ed il 40% sulla futura rivendita) che si aggiungeranno al tesoretto che Oaktree ha già stanziato sul mercato e ai soldi provenienti dalle future cessioni già in programma. Così prendono sempre più forma le strategie dell'Inter per la prossima estate, periodo che vedrà profondi cambiamenti all'interno della rosa di Chivu tra addii, contratti in scadenza che non verranno rinnovati, mezze delusioni e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seba Esposito, Pavard, Frattesi: tra rinnovi risparmiati e addi, così il budget per il mercato dell'Inter sale a 90 milioni

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