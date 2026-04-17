Esposito in Inter Cagliari è di nuovo Pio contro Seba | dai Baresi agli Inzaghi e Thuram gli altri fratelli avversari in Serie A

Stasera si svolge la partita tra Inter e Cagliari, con un focus particolare sulla sfida tra due fratelli, Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito, che si affrontano per la seconda volta. La storia della Serie A ha visto altri fratelli sfidarsi sul campo, come i Baresi, gli Inzaghi e i Thuram, ma questa partita mette in luce ancora una volta la presenza di legami familiari che si incrociano nel calcio professionistico.

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