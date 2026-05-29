Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico | tappe a Salerno e nell' Agro

Questa mattina, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico è arrivata in provincia di Salerno per incontri e sopralluoghi con sindaci e rappresentanti istituzionali. La missione si svolge nell’ambito di un’indagine sulle aree a rischio nella regione. La commissione, guidata dal deputato Pino Bicchielli, si concentrerà sulle zone più vulnerabili, effettuando verifiche sul territorio. La visita proseguirà anche nell’area dell’Agro.

Questa mattina, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal deputato Pino Bicchielli, sarà in missione in provincia di Salerno per svolgere incontri e sopralluoghi con sindaci e rappresentanti istituzionali.Il programmaOre 9.15 arrivo in Prefettura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AL RIONE TERRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO

Notizie e thread social correlati

La commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti fa tappa a Salerno: focus sul Porto e su PersanoQuesta mattina, presso il Salone Azzurro della Prefettura, è stata presentata la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta sui...

Rischio idrogeologico, la commissione parlamentare nel Ravennate. Buonguerrieri (FdI): "Ancora tante criticità"La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico sta portando avanti sopralluoghi nella zona del Ravennate.

Temi più discussi: Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia (27.05.2026); PRESSIONI COMMERCIALI, SILEONI AL SOLE 24 ORE PLUS; Banca Etica in Commissione banche: le regole penalizzano chi finanzia l’economia sociale; Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del #Covid19, svolge l'audizione di Paolo Vineis, ordinario di Epidemiologia Ambientale all' @imperialcollege. Segui la diretta: bit.ly/Covid270526 #Op x.com

Rischio sismico, la Commissione parlamentare in missione nei Campi FlegreiLa Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha svolto la prima di due giornate di missione istituzionale in Campania, incontrando sindaci, amministratori locali e rappr ... ansa.it

Campi Flegrei, sopralluogo della commissione parlamentare d'inchiestaLo hanno annunciato, in una nota, le deputate di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo, capogruppo del partito nella commissione, e Imma Vietri, capogruppo di Fdi in commissione Affari sociali e sanità ... napolitoday.it

Steven Swinford (@Steven_Swinford) su X: La Commissione per l'intelligence e la sicurezza sta compiendo un passo straordinario presentando un UQ alla Camera dei Comuni oggi a causa delle preoccupazioni riguardo alle redazioni nei file di Lord Mandel reddit