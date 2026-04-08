La commissione parlamentare d' inchiesta sui rifiuti fa tappa a Salerno | focus sul Porto e su Persano

Questa mattina, presso il Salone Azzurro della Prefettura, è stata presentata la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti. L'inchiesta si è concentrata sui traffici transnazionali di rifiuti, analizzando le attività legate al Porto e all'area di Persano. La relazione raccoglie i risultati delle verifiche condotte e propone interventi in conformità con la normativa europea. La commissione ha svolto approfondimenti su queste aree durante le indagini.

Presentata questa mattina, presso il Salone Azzurro della Prefettura, la relazione finale sul filone d’inchiesta “Traffici transnazionali di rifiuti: analisi e proposte di intervento nel contesto della normativa europea” realizzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Traffici transnazionali di rifiuti: la Commissione parlamentare fa tappa a SalernoLa Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari... Leggi anche: L’Ecoforum di Legambiente fa tappa a Perugia: focus su rifiuti e imprese “green” La commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti fa tappa a Salerno: focus sul Porto e su Persano Temi più discussi: Traffici transnazionali di rifiuti: la Commissione parlamentare fa tappa a Salerno; Dalla Commissione d'inchiesta sulla sicurezza al programma di Radio1: chi è Claudia Conte; FI, Pierro: 41 amministratori dal sud della provincia di Salerno aderiscono al partito; Bicchielli: Aliberti guida percorso politico serio. Cosa dice la relazione della Commissione parlamentare d’inchiestaLa Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato ieri all’unanimità la Relazione sull’inquinamento ... quotidianosanita.it Commissione parlamentare d’inchiesta sul traffico illecito di animali domestici. La magistrata Diana Russo: Fenomeno dilaganteLa Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si è riunita il 24 febbraio 2026 per ascoltare il parere ... fanpage.it Il «Polo della Carità» a Salerno offre una pluralità di servizi che cercano di rispondere in maniera organizzata e completa ai diversi bisogni delle persone più fragili. Con due dormitori attivi, un centro diurno, una mensa e due case di accoglienza, questa r - facebook.com facebook Pio Antonio De Felice il candidato sindaco di Potere al Popolo a Salerno. 74 anni e una vita nel sindacato. Con lui i candidati salgono a sette #ANSA x.com