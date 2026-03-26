La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico sta portando avanti sopralluoghi nella zona del Ravennate. La deputata di Fratelli d’Italia, che coordina le missioni nella regione, ha segnalato la presenza di numerose criticità ancora da affrontare. Le visite sul territorio si concentrano sull’analisi delle condizioni di sicurezza e sulle eventuali misure di prevenzione adottate.

La deputata di Fratelli d’Italia: "Necessario portare la Commissione direttamente nei territori più colpiti, per verificare sul campo mancanze, responsabilità, criticità ancora in essere" Continuano i sopralluoghi della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, promossa su iniziativa di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, segretaria della Commissione, coordinatrice delle missioni in Emilia-Romagna. Dopo la giornata di ieri, che ha interessato il forlivese e il cesenate, oggi, giovedì, saranno visitati i territori tra Faenza e Ravenna. “Ho voluto proporre e organizzare questa... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Rischio idrogeologico, la commissione parlamentare nel Ravennate. Buonguerrieri (FdI): "Ancora tante criticità"

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Tutto quello che riguarda Rischio idrogeologico

Temi più discussi: Rischio idrogeologico, missione della Commissione in Romagna: sopralluoghi e audizioni nei territori colpiti; Rischio idrogeologico. Commissione in Romagna; Post alluvione, sopralluogo della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico in Romagna; Romagna. Arriva la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico -.

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Rischio idrogeologico. Commissione in RomagnaOggi e domani sopralluogo nel territorio con il deputato Giuseppe Bicchielli per verificare le criticità esistenti e ascoltare le comunità colpite dall’alluvione. msn.com

Forlì, visita della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico VIDEO E FOTOGALLERY - facebook.com facebook

Sono intervenuto alla Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico alla Camera dei Deputati. La sicurezza del territorio deve diventare una priorità nazionale concreta. La prevenzione non è un costo: è la prima grande opera pubblica di cui il P x.com