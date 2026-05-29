Come Spalletti ha reagito al mancato trasferimento di Alisson, si è verificato un momento di imbarazzo all’interno della Juventus. La trattativa per il portiere si è conclusa senza esito positivo, con una fumata grigia che ha lasciato insoddisfazione. La società ha comunicato ufficialmente l’impossibilità di portare a termine l’accordo. La reazione dell’allenatore non è stata resa pubblicamente, ma si è notato un certo disagio tra i membri dello staff e i giocatori.

dopo la fumata grigia tendente al nero per il portiere. Alla Continassa si respira un’aria di profondo imbarazzo per il caso Alisson. La dirigenza della Juventus, peccando di troppa sicurezza, ha fatto i conti senza l’oste, scontrandosi col muro eretto dal Liverpool. Lo stesso Luciano Spalletti, che nei giorni scorsi aveva mantenuto contatti telefonici con il portiere brasiliano, era convinto che la trattativa andasse in porto ed è rimasto sorpreso dall’inaspettato epilogo. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Ora il club bianconero ha concesso ad Alisson poco più di una settimana di tempo per provare a forzare la mano con i Reds. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come Spalletti ha preso il mancato arrivo di Alisson: imbarazzo in casa Juve

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