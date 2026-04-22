Alisson alla Juve | perché Spalletti ha deciso di puntare su di lui

L'allenatore ha scelto di affidarsi al portiere per le sue capacità tecniche, sia nelle uscite che nella gestione con i piedi. La decisione si basa sulle prestazioni e sulle caratteristiche specifiche del giocatore, ritenute utili per la strategia della squadra. La scelta si inserisce in un progetto volto a rafforzare il reparto tra i pali e migliorare la distribuzione del gioco dalla difesa.

di Francesco Spagnolo Alisson alla Juve, Spalletti ha deciso di puntare su di lui sia per le ottime qualità fra i pali che con i piedi. Insomma si tratta di un portiere moderno. Il panorama del calcio internazionale è scosso da un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A: il possibile approdo di Alisson alla Juve. Non si tratta solo di un colpo di mercato dal valore mediatico immenso, ma dell’inserimento di un tassello tecnico praticamente perfetto nello scacchiere tattico di una squadra che punta a tornare sul tetto d’Europa. Analizzando le caratteristiche dell’estremo difensore brasiliano, si capisce perché la dirigenza bianconera stia spingendo con tanta forza per questa operazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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