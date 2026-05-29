Il cantautore romano Niccolò Fabi ha parlato della perdita della figlia Olivia, scomparsa sedici anni fa a due anni per una meningite fulminante, durante una trasmissione televisiva. Fabi ha spiegato di aver scelto di condividere il dolore attraverso la musica, invece di lasciarsi sopraffare dalla rabbia. La conversazione è avvenuta nel programma Tg1 Talks, condotto dalla giornalista Giorgia Cardinaletti.

I l cantautore romano Niccolò Fabi, ospite della giornalista Giorgia Cardinaletti nel programma di approfondimento Tg1 Talks, è tornato a raccontare a cuore aperto il dramma della morte della figlia Olivia, scomparsa sedici anni fa a soli 2 anni per una meningite fulminante. Durante l’intervista, rilasciata in vista del suo atteso concerto estivo all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, l’artista ha spiegato come sia riuscito a trasformare un dolore devastante e incalcolabile in un flusso di pace e solidarietà. Lo ha fatto grazie alla musica e all’impegno sociale, ripercorrendo anche la storica ed emozionante reunion personale con gli amici e colleghi storici Max Gazzè e Daniele Silvestri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come si fa a non trasformare un dolore devastante in rabbia? Niccolò Fabi ha scelto la strada della condivisione e della musica

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