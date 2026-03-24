Due mesi fa, una nota figura televisiva ha scoperto di essere malata. Recentemente, il marito ha comunicato pubblicamente le sue ultime parole prima della scomparsa. La donna, nota al pubblico per il suo ruolo come esperta di relazioni in un popolare programma televisivo australiano, è morta all’età di 54 anni. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È morta a 54 anni Mel Schilling, nota al pubblico televisivo per il suo ruolo di esperta di relazioni nel programma Matrimonio a prima vista Australia. La notizia è stata confermata dal marito Gareth con un messaggio pubblicato il 24 marzo, nel quale ha ricostruito gli ultimi momenti e ricordato la lunga fase di cure seguita alla diagnosi. Negli ultimi mesi Schilling si era progressivamente allontanata dagli impegni televisivi per concentrarsi sulla salute. In alcune comunicazioni pubbliche aveva aggiornato il pubblico sull’evoluzione della malattia, riferendo anche un recente aggravamento del quadro clinico. Annuncio del marito: il messaggio pubblicato il 24 marzo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dolore nel mondo della tv: due mesi fa aveva scoperto la malattia. L’annuncio devastante del marito: “Cosa ci ha detto prima di andarsene”

Articoli correlati

“È morta”. Dolore nel mondo della tv: due mesi fa ha parlato della malattia. L’annuncio del maritoLa notizia è arrivata nelle ultime ore come un colpo improvviso, lasciando senza parole fan e colleghi di una figura televisiva amatissima.

Mateta, Glasner esce allo scoperto sull’obiettivo della Juve: «Ci ha detto che vorrebbe andarsene. Infortunio? Vi spiego la situazione»di Redazione JuventusNews24Mateta resta al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato.

Tutti gli aggiornamenti su Dolore nel mondo della tv due mesi fa...

Temi più discussi: Leone XIV: La morte e il dolore provocati dalle guerre sono un grido al cospetto di Dio; Petrolio, qual è la soglia del dolore per Usa e Iran; Medio Oriente. R. Goldberg-Polin: Usare la saggezza donataci da Dio per trovare soluzioni giuste e sacre ai nostri conflitti; Per non tornare all’antico dolore.

Il dolore è in testa. Per studiarlo e combatterlo si fotografa il cervelloAl via a Milano il Congresso Mondiale sul Dolore. Oltre 7 mila gli esperti da tutto il mondo riuniti per confrontarsi sugli ultimi sviluppi della ricerca e della terapia del dolore: dal brain imaging ... quotidianosanita.it

Dolore cronico: patologia invalidante, poco conosciuta e sottovalutataCirca il 20-25% della popolazione italiana soffre di colore cronico con picchi del 60% sopra i 65 anni. A quasi 10 anni dall’approvazione della legge 38/2010 manca ancora approccio interdisciplinare e ... quotidianosanita.it

Gino Paoli, il tentativo di suicidio e il trauma del figlio morto: «Dolore mai superato, dovevo morire prima io di Giovanni» - facebook.com facebook

Il giorno di dolore dei “maratoneti” tv: “Mai più Giustizia”. Da Porro a Mieli, lutto a reti unificate, ironia sui magistrati e sul voto al Sud. @tommasorodano x.com