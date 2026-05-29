Come risparmiare sull’affitto?

Soprattutto nelle grandi città, l’ affitto rappresenta una voce di spesa con un impatto forte sul bilancio familiare e personale. In media, gli italiani che scelgono di vivere in case prese in locazione a medio e lungo termine spendono per il canone circa il 30% delle loro entrate mensili nette. Non poco se si pensa al fatto che, in particolare tra gli under 40, gli stipendi non sono sempre in grado di sostenere al meglio il costo della vita. Per fortuna, oggi abbiamo dalla nostra parte diversi trucchi che permettono di risparmiare sull’affitto senza sconvolgere troppo le proprie abitudini. Quali sono? Scopriamo i principali nelle prossime righe! Condividere l’appartamento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Vivere in camper per RISPARMIARE sull'affitto: quanto funziona

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