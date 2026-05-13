Chiara Tagliaferri, scrittrice e moglie di uno scrittore noto, ha scritto un libro in cui racconta la nascita della sua figlia, nata negli Stati Uniti da una donna pagata per portare avanti la suo gravidanza. Nel testo, l’autrice descrive la vicenda come una storia d’amore. La narrazione si concentra sulle emozioni legate alla nascita e sulla scelta di ricorrere all’utero in affitto.

Chiara Tagliaferri, moglie dello scrittore Nicola Lagioia, celebra sua figlia nata negli Stati Uniti da una donna pagata per la gravidanza. Una sfida (letteraria) al governo Meloni che ha reso la pratica un reato universale. Ho comprato mia figlia e ne vado fiera. Leggerò con avidità il libro Arkansas in cui Chiara Tagliaferri, scrittrice moglie di scrittore, compagna nella vita di Nicola Lagioia, già coautrice di Michela Murgia, racconta senza pudore come due anni fa ha avuto la sua Lula: andando negli Stati Uniti, pagando un’altra donna, affittando il suo utero per nove mesi, impiantandole l’ovulo di un’altra donna ancora, e poi portandole via la neonata.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libro dell’orrore sull’utero in affitto. I bimbi comprati? «Storia d’amore»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Maggio di appuntamenti all'insegna dell'amore per il libro e la lettura alla Casa sull’AlberoArezzo, 4 maggio 2026 – Maggio sarà un mese ricco di appuntamenti all'insegna dell'amore per il libro e la lettura alla Casa sull’Albero.

"C'era l'amore a Sarajevo": il libro che racconta l'assedio tra i sentimenti e l'orroreUn viaggio nella memoria collettiva e individuale di una città ferita, ma mai doma.

Temi più discussi: Libro dell’orrore sull’utero in affitto. I bimbi comprati? Storia d’amore; Angel Down, il romanzo horror sulla Prima guerra mondiale che ha vinto il Pulitzer e arriverà in Italia con Ne/oN; L’orrore e la forza del riscatto: 7 ottobre 2023, io l’ostaggio. Per 491 giorni nei tunnel di Gaza; Anteprime della domenica: preparati ad affrontare l’Orrore Rosso.

Consiglieresti House of Leaves come il mio primo libro focalizzato sull'orrore? reddit

Chiara Tagliaferri, moglie dello scrittore Nicola Lagioia, celebra sua figlia nata negli Stati Uniti da una donna pagata per la gravidanza. Una sfida (letteraria) al governo Meloni che ha reso la pratica un reato universale. di @mariogiordano5 x.com

La porta dell'alba: recensione del nuovo libro di William SloaneAdelphi, 2026 - Un romanzo che è una fusione tra generi apparentemente distanti e unisce la precisione della fantascienza e il gelo dell’horror cosmico col calore di un amore che sboccia nella dispera ... msn.com

L’orrore e la forza del riscatto: 7 ottobre 2023, io l’ostaggio. Per 491 giorni nei tunnel di GazaRiconoscimento Adei Wizo a Eli Sharabi con il suo libro sull’assalto di Hamas e la prigionia La porta sfondata dagli aguzzini, lo sguardo a moglie e figlie prima di essere portato via. msn.com