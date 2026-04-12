Le migliori VPN da usare per risparmiare sull' acquisto dei biglietti aerei sì anche adesso

Negli ultimi anni, molte persone hanno utilizzato le VPN per trovare offerte più convenienti sui biglietti aerei, sfruttando la possibilità di modificare la posizione geografica. Questa pratica è ancora diffusa e viene considerata un metodo per risparmiare durante l’acquisto dei voli. GQ Italia ha selezionato alcuni servizi VPN che vengono comunemente usati per questo scopo. Quando si acquista attraverso i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Cercare nuovi modi per risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei può essere l'unica strada in un contesto storico in cui il costo dei voli rischia di schizzare alle stelle a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Non si tratta solo di una percezione: i dati confermano un aumento significativo delle tariffe, con rincari che in alcuni casi superano il 100% sulle tratte intercontinentali. In questo scenario viaggiare resta possibile, ma richiede strategie più attente e consapevoli.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le migliori VPN da usare per risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei, sì anche adesso Le tariffe dei biglietti aerei schizzano in alto: anche a Catania sarà una Pasqua all'insegna del caro-voliPoche le tratte in controtendenza: tra queste la Pisa-Catania, che registra un calo del 14 per cento. Tregua in Iran, le compagnie aeree: “Mesi prima che costo del carburante e prezzi dei biglietti aerei si stabilizzino”Anche nel caso in cui la situazione in Medio Oriente dovesse stabilizzarsi, le conseguenze della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continueranno...