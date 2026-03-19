Con l’arrivo della primavera, molte persone si chiedono come rinnovare la cura della pelle dopo i mesi freddi. Un’esperta del settore ha condiviso alcuni consigli pratici e ha indicato i prodotti più efficaci da usare in questa fase di transizione. La pelle, infatti, ha bisogno di attenzioni specifiche dopo aver affrontato il freddo, l’aria secca e le temperature variabili dell’inverno.

La pelle d’inverno è sopravvissuta al freddo, all’aria secca dei caloriferi e alle temperature ballerine. Ora che la primavera bussa alla porta è il momento di darle quello che si merita. Ma preparare la pelle alla primavera non significa semplicemente cambiare crema: è un vero e proprio rituale di rinnovamento, fatto di prodotti giusti, ingredienti lenitivi e qualche piccola accortezza in più. Da dove si comincia? Lo abbiamo chiesto all’esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, che ci ha svelato tutto quello che c’è da sapere per affrontare il cambio di stagione con una pelle radiosa e in piena salute. Come cambia la pelle in primavera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come preparare la pelle alla primavera? I consigli dell’esperta e i prodotti da provare

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