Dopo i 50 anni, mantenere la massa muscolare richiede un impegno costante. L’attività fisica regolare, in particolare esercizi di resistenza e sollevamento pesi, aiuta a contrastare la perdita di massa. È importante anche seguire una dieta ricca di proteine e mantenere un apporto adeguato di calorie. La combinazione di esercizio e alimentazione rappresenta la strategia principale per prevenire la sarcopenia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Allenamento dopo i 50? Ve lo diciamo senza mezze misure: è necessario. D opo i 50 la realtà è semplice quanto scomoda: il corpo inizia a seguire una logica economica perversa, dismettendo massa muscolare. È come se avesse deciso che mantenere tutti quei muscoli sia diventato un onore troppo dispendioso in termini di energia. La buona notizia è non è mai troppo tardi per intervenire. Con la giusta combinazione di esercizio fisico, alimentazione equilibrata e scelte di vita, è possibile preservare e persino aumentare la massa muscolare, migliorando così il benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come mantenere la massa muscolare dopo i 50 anni per sfuggire alla sarcopenia

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Si può aumentare la massa muscolare dopo i 50 anni

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