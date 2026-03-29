Cosa mangiare per aumentare la massa muscolare? I 5 cibi che danno molta più forza

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio analizza cinque alimenti considerati utili per aumentare la massa muscolare, tra cui i fiocchi di latte, l'edamame e i peptidi di collagene. La ricerca evidenzia come questi cibi contengano nutrienti che favoriscono la crescita muscolare e il rafforzamento fisico. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata nel settore nutrizionale e sportivo.

Manubri e bilancieri sono solo alcune delle componenti che entrano in gioco nel complesso processo di costruzione, mantenimento e definizione della muscolatura. La ricerca nutrizionale suggerisce che per stimolare la sintesi proteica, cioè il processo biochimico che permette al tessuto muscolare di crescere e ripararsi dopo l'allenamento, è fondamentale un apporto adeguato di proteine di alta qualità distribuito nel corso della giornata. Per sostenere la fase anabolica, tuttavia, servono anche carboidrati, meglio se complessi, e una quantità adeguata di grassi sani e micronutrienti. Ecco dunque i 5 "superfood" della forza per chi punta a muscoli più forti e un recupero rapido post-allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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