La Norvegia si trova in una posizione strategica, all’estremo nord dell’Europa e con una frontiera in comune con la Russia, oltre il circolo polare artico. Di conseguenza è significativo che il paese nordico, pilastro della Nato, abbia deciso di entrare a far parte della “dissuasione nucleare avanzata”, il nome ufficiale di un’intesa proposta dalla Francia. La Norvegia non fa parte dell’Unione europea, al contrario di tutti gli altri paesi dell’iniziativa. Di cosa si tratta? La Francia è l’unica potenza nucleare dell’Unione, una delle due del continente europeo insieme al Regno Unito. Finora tutti gli altri stati della Nato si erano accontentati di affidarsi al cosiddetto ombrello nucleare degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Come funziona la dissuasione nucleare avanzata della Francia

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