Una nuova potenziale minaccia in ambito militare si sta profilando con l’ipotesi che la Cina possa fornire al Pakistan il nuovo caccia stealth J-35AE, una versione da esportazione del jet di quinta generazione prodotto dalla China Aviation Industry Corporation. Questo velivolo, secondo fonti ufficiali, ha caratteristiche avanzate e può essere equipaggiato con armamenti di alta precisione. La consegna potrebbe influenzare gli equilibri strategici nella regione e aumentare i rischi di escalation militare.

La Cina potrebbe presto consegnare al Pakistan il nuovo caccia stealth J-35AE, una versione da esportazione del suo jet di quinta generazione sviluppato dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Le immagini diffuse dalla televisione di Stato cinese mostrano un velivolo già in configurazione operativa, alimentando le indiscrezioni su una possibile fornitura a Islamabad di circa 40 esemplari. L’obiettivo di Pechino è duplice: rafforzare il legame strategico con il Pakistan e sfidare il predominio statunitense nel mercato dei caccia avanzati. Attenzione però, perché l’arrivo in Pakistan del J-35AE potrebbe modificare gli equilibri militari esistenti tra Islamabad e il rivale indiano e alimentare una pericolosa escalation tra i due vicini dotati di armi nucleari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il jet cinese che può far scattare un’escalation nucleare: qual è e come funziona

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