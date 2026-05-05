Francia pasti universitari a 1 euro per tutti gli studenti | chi può accedere e come funziona

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia, è stato annunciato che tutti gli studenti universitari potranno usufruire di pasti a un euro, indipendentemente dal reddito familiare. La misura è stata introdotta dal governo e supportata dalla sinistra, con l’obiettivo di contrastare la precarietà tra i giovani. La proposta ha suscitato discussioni riguardo ai costi, alla disponibilità di personale e alla capacità delle mense universitarie di gestire l’aumento della domanda.

In Francia tutti gli studenti, a prescindere dal reddito, potranno mangiare ad un euro. La misura, sostenuta dal governo e voluta anche dalla sinistra, punta a ridurre la precarietà giovanile ma solleva dubbi su costi, personale e capacità delle mense di reggere la domanda crescente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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