?Nuove truffe online nel viterbese | quali sono e come difendersi

Nel territorio della provincia, si moltiplicano i tentativi di truffe online, con un incremento costante di casi segnalati alle forze dell’ordine. Le autorità locali hanno intensificato le campagne di sensibilizzazione e avvisano i cittadini di prestare attenzione a messaggi sospetti e iniziative fraudolente, che colpiscono soprattutto attraverso email, link ingannevoli e richieste di dati personali. La situazione richiede una maggiore attenzione da parte degli utenti nel proteggere i propri risparmi e dati digitali.

Non si ferma mai il mercato dei "furbetti", con i tentativi di truffa digitale che registrano una crescita continua nella Tuscia, spingendo la polizia postale e le forze dell'ordine locali a lanciare continui allarmi per proteggere i risparmi dei cittadini. Come se le truffe “classiche” non. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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