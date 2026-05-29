Colpo al Nami Restaurant | ladri in fuga con la cassa e bottiglie di champagne

Da casertanews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra lunedì e martedì, un furto è stato messo a segno nel Nami Restaurant di Maddaloni. I ladri hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso per entrare nel locale. Una volta all’interno, hanno portato via la cassa e alcune bottiglie di champagne, poi sono fuggiti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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Notte amara per il Nami Restaurant di Maddaloni, finito nel mirino dei ladri tra lunedì e martedì. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale dopo aver forzato e distrutto la porta d’ingresso, causando ingenti danni alla struttura.Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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