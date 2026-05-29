Colpo al Nami Restaurant | ladri in fuga con la cassa e bottiglie di champagne

Notizia in breve

Tra lunedì e martedì, un furto è stato messo a segno nel Nami Restaurant di Maddaloni. I ladri hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso per entrare nel locale. Una volta all’interno, hanno portato via la cassa e alcune bottiglie di champagne, poi sono fuggiti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.