Colpo al Nami Restaurant | ladri in fuga con la cassa e bottiglie di champagne
Tra lunedì e martedì, un furto è stato messo a segno nel Nami Restaurant di Maddaloni. I ladri hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso per entrare nel locale. Una volta all’interno, hanno portato via la cassa e alcune bottiglie di champagne, poi sono fuggiti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Notte amara per il Nami Restaurant di Maddaloni, finito nel mirino dei ladri tra lunedì e martedì. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale dopo aver forzato e distrutto la porta d’ingresso, causando ingenti danni alla struttura.Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero. 🔗 Leggi su Casertanews.it
The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy
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