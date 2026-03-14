Colpo al bar tabacchi del distributore | ladri in fuga con prodotti e soldi

Nella mattinata, dei ladri hanno fatto irruzione nel bar tabacchi ‘Marzia’ situato in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere, in località Sant'Andrea dei Lagni. Dopo aver preso alcuni prodotti e denaro, sono fuggiti rapidamente, lasciando il locale senza ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le verifiche del caso.

Raid al bar tabacchi ‘Marzia’ in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere in località Sant'Andrea dei Lagni.Due uomini col volto travisato hanno forzato la porta d'ingresso del locale commerciale all'interno del distributore di carburanti facendo razzia di poche centinaia di euro lasciate in cassa e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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