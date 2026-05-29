Colombia strage nella giunglia | 52 morti tra i guerriglieri
Nella giungla colombiana si è verificata una sparatoria tra fazioni rivali, che ha causato la morte di 52 guerriglieri. Le forze armate hanno riferito di aver colpito un gruppo di guerriglieri durante un’operazione militare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti. La sparatoria si è svolta in un’area controllata da gruppi dissidenti che rifiutano gli accordi di pace firmati nel 2016. I leader delle fazioni non sono stati identificati pubblicamente.
?? Punti chiave Chi sono i due leader che guidano le fazioni rivali? Perché i gruppi dissidenti rifiutano gli accordi di pace del 2016? Come influisce il controllo della cocaina sugli scontri nel Guaviare? Quali sono le reali conseguenze delle tregue parziali per i civili??? In Breve Scontri tra fazioni di Iván Mordisco e Alexander Díaz Mendoza nel Guaviare. Lotta per il controllo del narcotraffico e della produzione di cocaina a Barranco Colorado. Conflitto sessantennale con oltre 450.000 vittim . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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