Colombia strage nella giunglia | 52 morti tra i guerriglieri

Notizia in breve

Nella giungla colombiana si è verificata una sparatoria tra fazioni rivali, che ha causato la morte di 52 guerriglieri. Le forze armate hanno riferito di aver colpito un gruppo di guerriglieri durante un’operazione militare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti. La sparatoria si è svolta in un’area controllata da gruppi dissidenti che rifiutano gli accordi di pace firmati nel 2016. I leader delle fazioni non sono stati identificati pubblicamente.