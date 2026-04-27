Un attentato ha colpito la Panamericana nel dipartimento di Cauca in Colombia, provocando la morte di venti persone e il ferimento di trentasei. L'esplosione si è verificata a circa un mese dalle prossime elezioni presidenziali e si sospetta che le fazioni dissidenti delle Farc siano coinvolte nell'attacco. La situazione sta attirando l'attenzione delle autorità e delle forze di sicurezza del paese.

? Cosa sapere Bomba sulla Panamericana in Colombia: 20 morti e 36 feriti nel dipartimento di Cauca.. L'attacco delle fazioni dissidenti delle Farc avviene a un mese dalle elezioni presidenziali.. Almeno 20 persone hanno perso la vita e 36 sono rimaste ferite a causa di una bomba piazzata sulla Panamericana nel dipartimento di Cauca, in Colombia, durante il fine settimana. L’attacco terroristico, avvenuto sabato nella zona sud-occidentale del Paese, ha coinvolto mezzi di trasporto pubblico travolti dall’esplosione e ha causato un cratere di circa 200 metri cubi sul manto stradale. Il bilancio delle vittime, che vede tra i deceduti quindici donne e cinque uomini adulti, è emerso dopo l’impatto devastante che ha ribaltato diversi veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia, strage sulla Panamericana: 20 morti per un attentato

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