A gennaio a Ferrara non sono state registrate vittime sul lavoro, un dato che si distingue rispetto alla tendenza nazionale. I numeri relativi alle morti sul lavoro in Italia mostrano un calo rispetto agli anni precedenti, portando un po’ di sollievo. La provincia ferrarese si distingue per questa assenza di incidenti fatali nel primo mese dell’anno.

Il dato, almeno per ora, è di quelli che fanno tirare un sospiro di sollievo. A gennaio Ferrara non registra vittime sul lavoro. Zero decessi in occasione di lavoro su oltre 147 mila occupati. Un numero che, letto nella geografia nazionale degli infortuni mortali, colloca la provincia estense nella fascia più bassa di rischio e che segna un avvio d’anno decisamente diverso rispetto a molte altre realtà del Paese. A fotografare la situazione è l’ultimo report dell’ Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering, elaborato sui dati Inail aggiornati al 31 gennaio. In tutta Italia le vittime sul lavoro nel primo mese del 2026 sono state 34: ventotto durante l’attività lavorativa e sei nel tragitto casa-lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morti sul lavoro, i numeri. Ferrara, segni positivi nella strage tutta italiana

